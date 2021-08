Bon Plan du dimanche : 300€ de remise sur l’écran Sony Bravia XR-55A80J Google TV.

Les écrans plats sont devenus depuis plus de 10 ans, la norme dans nos maisons. Boulanger nous propose en ce dimanche une remise de 300€ sur l’écran Sony Bravia XR-55A80J Google TV OLED.

La série A80J de Sony intègre une technologie de son révolutionnaire appelée Acoustic surface Audio +. Vivez une expérience unique. Aucun haut-parleur, c’est l’écran entier du téléviseur qui créé les ondes sonores ! Les dialogues sortent de la bouche des acteurs, le son suit l’action sur l’écran comme au cinéma, pour une immersion et un réalisme inégalé !

Pour les Fans de série et cinéma, la série A80J intègre 1 an d’abonnement au nouveau service de streaming vidéo BRAVIA CORE et 5 FILMS IMAX enhanced : accédez à des centaines de films en illimité ! Compatible Dolby VISION et Dolby ATMOS, IMAX, DTS votre téléviseur OLED A80J saura reproduire avec perfection vos sources vidéos les plus exigeantes pour des images plus contrastées et des sensations toujours plus fortes.

Caractéristiques techniques :