Bon Plan du dimanche : 149€ les écouteurs Sony WF-1000XM3 Noir.

Les WF-1000XM3 ont été conçues pour profiter au maximum de votre musique : sans être dérangé par les bruits extérieurs, par des problèmes de batterie, ou de connectivité. Elles réunissent le meilleur des technologies Sony dans un format très compact tout en offrant un design pur et minimaliste.

Sony adapte la technologie de réduction de bruit du WH-1000XM3 dans un plus petit format et vous révèle le puissant processeur HD QN1e et sa technologie à double micro. Le WF-1000XM3 bénéficie ainsi de la meilleure réduction de bruit du marché*, pour ne garder que le meilleur du son et vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel.

Caractéristiques techniques :