Bon Plan : TV LED LG NanoCell 65NANO816 164 cm pour 999€.

Boulanger se propose d’équiper votre salon comme une salle de cinéma avec cet écran TV LED LG NanoCell 65NANO816 d’une taille de 164cm ! Et cela pour seulement 999€ au lieu 1290€.

Les Couleurs Pures et les toutes dernières technologies d’image et de son invitent le cinéma chez vous avec la série LG NANO81. Ce téléviseur est équipé du processeur Quad Core 4K, ce dernier optimise le bruit vidéo et crée des couleurs et des contrastes plus éclatants. Les images en basse résolution sont mises à niveau et reproduites au plus près de la qualité 4K.

Le LG NANO81 intègre le » Filmmaker Mode » (mode Réalisateur). Celui-ci permet de reproduire fidèlement l’intention du réalisateur. Lorsque vous activez ce mode, le téléviseur désactive notamment le lissage des mouvements afin de restituer une image proche de celle diffusée au cinéma.

Caractéristiques techniques :