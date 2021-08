Wi-Fi 2.4 GHz ou Wi-Fi 5 GHz, lequel choisir ?

Le Wi-Fi ou « Wireless Fidelity » est un mode de connexion sans fil permettant de relier un appareil informatique à Internet. C’est grâce à lui qu’il vous est possible de connecter votre smartphone à votre routeur ou à votre modem dans un réseau informatique. Il permet également de relier plusieurs appareils connectés entre eux. Il vous permettra entre autres de connecter votre ordinateur portable à votre imprimante.

Cependant, pour relier vos dispositifs entre eux, le Wi-Fi exploite deux gammes d’ondes à savoir le 2.4 GHz et le 5 GHz. Mais c’est quoi plus exactement ces fréquences radio utilisées par le réseau Wi-Fi ? Qu’est-ce qui différencie ces deux bandes de fréquence radio ? Lequel choisir pour vos appareils connectés ? Vous trouverez les réponses à toutes vos questions concernant le réseau Wi-Fi dans cet article.

À quoi correspondent le Wi-Fi 2.4 GHz ou Wi-Fi 5 GHz ?

Apparu pour la première fois en 1997, le Wi-Fi est une technologie régie par les normes du groupe IEEE 802.11. Il permet de connecter vos appareils entre eux sans l’utilisation de fil. C’est grâce à lui que l’échange de données par ondes radio entre vos différents appareils numériques est possible. Et justement, le 2.4 GHz et le 5 GHz indiquent les fréquences utilisées par le réseau Wi-Fi pour relier vos dispositifs entre eux ou à Internet.

Le Wi-Fi 2.4 GHz pour une couverture plus large.

Au tout début, la bande de fréquence 2.4 GHz était l’unique fréquence utilisée par le réseau WiFi. C’est la raison pour laquelle la plupart des appareils connectés utilisent cette fréquence pour se communiquer. Qualifié d’UHF (ultra hautes fréquences), le 2.4 GHz peut atteindre une vitesse de 450 Mbps à 600 Mbps dans les meilleures conditions.

Le principal avantage du 2.4 GHz est sans aucun doute sa capacité à couvrir une zone plus large. Qui plus est, les signaux de cette bande de fréquences ont la capacité de surmonter les obstacles comme les murs, le sol, les armoires, etc. Plus particulièrement, elle peut couvrir une zone jusqu’à 90 m en intérieur et jusqu’à 46 m en extérieur.

Le Wi-Fi 5 GHz pour la rapidité de la connexion

L’utilisation du Wi-Fi 5 GHz est assez récente. En effet, les appareils connectés qui utilisent cette bande de fréquences sont encore assez rares. Elle est qualifiée de SHF (super hautes fréquences) à cause de son extrême rapidité. En effet, la vitesse de connexion peut aller jusqu’à 1300 Mbps avec un Wi-Fi 5 GHz en fonction du type de routeur utilisé.

Le principal avantage à utiliser cette fréquence est donc la rapidité de la connexion. La transmission des données pourra ainsi se faire beaucoup plus rapidement. Cependant, vous devrez garder en tête que le signal WiFi 5 GHz n’est pas capable de surmonter les obstacles. Elle ne peut couvrir qu’une zone jusqu’à 30 m en extérieur et jusqu’à 15 m en extérieur.

Les principales différences entre le Wi-Fi 2.4 GHz et 5 GHz

D’après les informations ci-dessus, nous pouvons donc dire que les principales différences entre la fréquence 2.4 GHz et la fréquence 5 GHz se situent au niveau de la zone de couverture et de la vitesse de connexion. En effet, la bande de fréquence 2.4 GHz permet de couvrir une zone assez importante. Ce type de fréquence est l’idéal si vous voulez par exemple couvrir toute la surface d’un hôtel, d’un grand magasin, d’une librairie à plusieurs étages, etc.

Par contre, si la vitesse prime sur tout pour vous, il vous faudra sans aucun doute opter pour la fréquence 5 GHz. Mais comme cité plus haut, cette fréquence émet moins loin que le 2.4 GHz. Elle est donc à utiliser pour les applications qui demandent une connexion rapide et fluide comme regarder en streaming en résolution 4 K, jouer en ligne, télécharger des vidéos UHD, etc.

D’une manière générale, les routeurs et les bornes 2.4 GHz sont beaucoup moins chers par rapport à ceux de 5 GHz. Son principal inconvénient est sans aucun doute la lenteur de la connexion qu’elle propose. La fréquence 5 GHz quant à elle offre un débit beaucoup plus rapide et de meilleures performances par rapport à la 2.4 GHz.

Le nombre de canaux que proposent les deux bandes

Le nombre de canaux disponible sur le Wi-Fi 2.4 GHz et le Wi-Fi 5 GHz ne sont pas les mêmes. La fréquence 2.4 GHz possède beaucoup moins de canaux par rapport à la fréquence 5 GHz. En effet, la bande de fréquence 2.4 GHz ne comporte que 11 canaux disponibles seulement. La bande de fréquence 5 GHz quant à elle offre au moins 23 canaux.

Autrement dit, elle offre le double du nombre de canaux de la 2.4 GHz. C’est l’une des raisons pour laquelle il y a souvent des interférences avec les appareils 2.4 GHz. En effet, la plupart des appareils connectés utilisent cette fréquence pour se mettre en relation. C’est par exemple le cas des vieux téléphones portables, des portes de garage, etc.

