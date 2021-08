Bon Plan : Pour la rentrée le Chromebook Acer Spin 513 CP513-1H-S2J0/MQ Touch est à 329€.

La rentrée arrive à grand pas, et il va peut-être falloir se mettre à jour en matière d’informatique. Les Chromebook ne sont pas forcément des ordinateurs super puissants, mais ils peuvent mettre le pied à l’étrier informatique à petit prix.

C’est le cas ce dimanche avec le Chromebook Acer Spin 513 CP513-1H-S2J0/MQ Touch qui est proposé par Boulanger.

Ce Chromebook convertible est extrêmement léger (1.2 kg) et à peine plus grand qu’une feuille de papier (15 mm). Il se glisse facilement partout où vous allez pour une expérience en continue.

Bénéficiez de Google One avec 100 Go d’espace de stockage sur Google Drive, Gmail et Google Photos pendant 12 mois pour l’achat d’un nouveau Chromebook. Ainsi, vous pourrez conserver vos photos et vidéos en toute sécurité et toujours accessibles.

1. La vitesse de démarrage varie en fonction de l’appareil.

2. L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’appareil, de l’utilisation et d’autres facteurs tels que la température, l’âge et l’état de la batterie.

Caractéristiques techniques :